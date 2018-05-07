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Флешмоб «Рисуем вместе» пройдет в Тверском районе
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Флешмоб «Рисуем вместе» пройдет в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 33 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Мероприятие пройдет 19 мая в рамках акции «Ночь в музее».
— Одно из зданий нашего музея является памятником истории и архитектуры и привлекает большое внимание со стороны архитекторов, художников и обычных посетителей. Поучаствовать во флешмобе смогут все желающие, которые любят рисовать. Им предстоит создать свои собственные произведения, — рассказала директор Музея Сергея Есенина Светлана Шетракова.
Она добавила, что лучшие работы выставят в одном из экспозиционных залов культурного учреждения.
Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: переулок Чернышевского, дом 4, строение 2. Вход свободный. Необходимо пройти регистрацию по телефону: 8 (495) 688-79-90.
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