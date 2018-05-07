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«Открытки блокадного Ленинграда» в Краеведческом
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«Открытки блокадного Ленинграда» в Краеведческом 

Собака 18 минут назад
Фото: Собака
Каждый из сюжетных блоков выставки представит разные стороны жизни города в военное время.
Они включают «Ленинград в дни Отечественной войны», «На страже города», «Дети Ленинграда», «Блокада снята», «Почтовая открытка». Открытки из своей частной коллекции предоставил музею местный филокартист Станислава Савченко. Они выходили как отдельными выпусками, так и сериями. С началом войны и блокады художники старались создать сюжеты, которые говорили о том, что Ленинград жив, и люди продолжают вести обыденную, повседневную жизнь. Сатирические открытки поддерживали дух горожан — например, карикатуры известного художника В. Гальбы, который позже работал как корреспондент на Нюрнбергском процессе, в годы Ленинградской блокады почти каждый день печатались в «Ленинградской правде». Выставка будет работать в Краеведческом музее до 3 июня.
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