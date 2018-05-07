Состязание в искусстве среди детей с ограниченными возможностями здоровья стартует 11 мая в Московской области

ПараАртиада-2018 Московской области состоится с 11 по 12 мая ПараАртиада пройдёт в этом году в Ступино, во Дворце Культуры города. Состязания проводятся в шести номинациях, связанных с искусством — декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, литература, вокал, музыка, театр, хореография.

Кроме того, особы призы планируется раздать в специальных номинациях — за подвижничество, меценатство, спонсорство, и сохранение культурного наследия.

ПараАртиада — это олимпиада в области культуры и искусства, в которой могут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от двенадцати до восьмидесяти лет.

Олимпиада искусств проводится при поддержке нескольких государственных структур: Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики;

Министерств социального развития и культуры Московской области.