Выставка «Внутренний город» открылась в галерее Измайлово

Москвичи смогут ознакомиться с перформативным выставочным проектом, который будет изменяться в течение всей работы выставки.

В галерее «Измайлово» стартовала выставка «Внутренний город». Уникальность этого проекта заключается в том, что после открытия экспозиции он продолжит развиваться и изменяться вплоть до окончания ее работы — конец декабря 2018 года. Кроме того в рамках выставки будут проходить другие художественные и просветительские подпроекты, действовать различные мастерские, состоятся кинопоказы и лекции.

Центральным объектом перформативного выставочного проекта станет картонный макет города, который вручную создал автор и куратор проекта Кирилл Гришанов . Сам же город и макет с каждым днем будет расти, развиваться и усложняться. Причем в процессе развития «Внутреннего города» примут участие сами москвичи, пришедшие в галерею, участники различных мастерских. Ну а что за город предстанет перед нами в итоге, все мы увидим в конце декабря.

Выставка «Внутренний город» проходит по адресу: Измайловский проезд, д. 4 ежедневно кроме понедельника. Цена билета 100 рублей, льготного — 50 рублей.