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Выставка «Внутренний город» открылась в галерее Измайлово
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Выставка «Внутренний город» открылась в галерее Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Москвичи смогут ознакомиться с перформативным выставочным проектом, который будет изменяться в течение всей работы выставки.
В галерее «Измайлово» стартовала выставка «Внутренний город». Уникальность этого проекта заключается в том, что после открытия экспозиции он продолжит развиваться и изменяться вплоть до окончания ее работы — конец декабря 2018 года. Кроме того в рамках выставки будут проходить другие художественные и просветительские подпроекты, действовать различные мастерские, состоятся кинопоказы и лекции.
Центральным объектом перформативного выставочного проекта станет картонный макет города, который вручную создал автор и куратор проекта Кирилл Гришанов. Сам же город и макет с каждым днем будет расти, развиваться и усложняться. Причем в процессе развития «Внутреннего города» примут участие сами москвичи, пришедшие в галерею, участники различных мастерских. Ну а что за город предстанет перед нами в итоге, все мы увидим в конце декабря.
Выставка «Внутренний город» проходит по адресу: Измайловский проезд, д. 4 ежедневно кроме понедельника. Цена билета 100 рублей, льготного — 50 рублей.
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