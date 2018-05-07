II Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет в Москве

Москва, 7 мая 2018 г. С 27 мая по 3 июня на открытой сцене большого Амфитеатра в парке «Зарядье» пройдет II Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС . Главным организатором фестиваля выступает Институт театрального искусства под управлением И. Д. Кобзона при поддержке Фонда президентских грантов, МИД России и лично Министра иностранных дел С. В. Лаврова, а также Департамента культуры г. Москвы.

Международный Фестиваль театральных школ стран БРИКС — это большой праздник творческой молодежи, которая связала свою жизнь и карьеру с театральным искусством. Фестиваль открывает уникальную возможность студентам из разных стран обменяться на одной сцене театральными традициями и опытом, продемонстрировать свое искусство широкой публике и завести новых друзей. По словам С. В. Лаврова: «Творческое взаимодействие российских культурных организаций с партнерскими структурами в государствах „пятерки“ будет способствовать формированию общего культурно-гуманитарного пространства, углублению взаимопонимания и более тесному сотрудничеству между нашими народами».

Участниками фестиваля будут студенты и преподаватели театральных школы из Бразилии (Институт культуры и искусства СAL в Рио-де-Жанейро), Индии (Национальная школа драмы в Нью-Дели), Китая (Центральная академия драмы в Пекине) и ЮАР (Театральная школа «Вотэфронт» в Кейптауне). Россию будут представлять студенты Института театрального искусства под управлением И. Д. Кобзона. В качестве специального гостя фестиваля будет выступать делегация из Армении, которую представит Ереванский государственный институт театра и кино со своей программой. В общей сложности в театральных действиях фестиваля примут участие 70 человек.

В этом году основной темой постановки стала «комедия дель а́рте» или комедия масок Карла Гольдони «Слуга двух господ», что как нельзя лучше соответствует площадке под открытым небом в центре Москвы. В течение 8 дней зрители смогут посмотреть разные сцены из спектакля, которые подготовили делегации из стран БРИКС, чтобы в последний день мероприятий увидеть удивительное действо — единую постановку, сотканную из разных культур, но при этом понятную зрителю без перевода.

Формат фестиваля «Играем вместе!» стал новым уникальным театральным явлением, не имеющим аналогов в истории театра, за что был удостоен Гранта Президента России В. В. Путина как особо значимый проект в области культуры и искусства.

Контакты организатора

Институт театрального искусства под управлением И. Д. Кобзона

Ботаническая ул. 21, г. Москва, 127427, Россия

Тел. : +7 (495) 955-70-95 E-mail: info@bricsmoscow.ru www.bricsmoscow.ru