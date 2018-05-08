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Коллекцию музея школы №2031 пополнили новые экспонаты
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Коллекцию музея школы №2031 пополнили новые экспонаты 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
В преддверии 9 мая в музее школы № 2031 прошло торжественное мероприятие, в рамках которого в музей были переданы новые экспонаты об афганской войне. Участниками встречи стали глава МО Косино-Ухтомский Р. Чернышев, депутат А. Петрикеева, генерал-майор ГРУ А. Чубаров, генерал майор ВДВ О. Федяев, председатель первичного Совета ветеранов №1 Н. Салова, юнармейцы школы и ветераны.
Гости музея провели урок мужества. Генерал-майор ГРУ Александр Чубаров поделился воспоминаниями об афганской войне, рассказал о службе в разведке и отметил, что в мире всегда было неспокойно, но так, как сегодня — никогда. Генерал-майор ВДВ О. Федяев передал музею свою книгу «Противостояние. Армагеддон». Также гости образовательного учреждения вручили руководителю музея С. Насоновой и куратору отряда юнармейцев Константину Бондаренко стабилизирующий парашют.
Школьные музей пополнили и другие, не менее ценные, экспонаты.
Участники встречи сделали общее фото на память.
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