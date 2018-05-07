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Музей «Экспериментаниум» обновил экспозицию
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Музей «Экспериментаниум» обновил экспозицию 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В музее занимательных наук «Экспериментаниум», расположенном на Соколе, обновлена экспозиция. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.
«В связи с новым сезоном «Геометрия стройки» мы преобразили внешний вид наших залов, наполнили большим количеством новых крутейших экспонатов, раскрывающих секреты инженерии, физики в архитектуре и строительной технике», — сказано в материале.
Как уточнили в пресс-службе, также музей в ближайшее время запустит цикл лекций от специалистов «Мосметростроя». Подробности будут опубликованы на официальной странице «Экспериментариума» в интернете, в том числе в соцсетях. (жм)
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