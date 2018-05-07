Эксперт: оцифровка фонда фотографий ТАСС поможет работе архивистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Культурно-просветительский проект информационного агентства России ТАСС — «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы», в ходе которого было оцифровано свыше 860 тыс. снимков с начала ХХ века, поможет работе российских архивистов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил начальник управления архивами Свердловской области, кандидат исторических наук Александр Капустин

Арт-проект 19 мая будет представлен в Екатеринбурге в Президентском центре имени Б. Н. Ельцина.

"Такой проект, конечно, поможет работе архивистов. Архивы, как и музеи, как и другие культурные учреждения, проводят большое количество выставок, ведут очень большую просветительскую работу. На наших выставках, в наших изданиях, газетах, журналах мы сможем использовать эту фотоинформацию. Она украсит любую научную статью, публицистический материал", — сказал Капустин.

По словам историка, роль ТАСС в формировании облика страны велика — фотоархив агентства является «живой историей» и имеет большую историческую ценность.

"Именно ТАСС во многом формировал наше представление о международной деятельности, о роли нашей страны в международном сообществе. У ТАСС были свои фотокорреспонденты, очень талантливые, которые снимали жизнь такой, какая она есть. Не парадные сценки, не постановочные кадры, а именно настоящую жизнь", — пояснил Капустин.

Архивист добавил, что оцифровка фотоархива — очень правильный и своевременный проект. «Важно объективно показать ту жизнь, которую прожило старшее поколение, отцы и деды тех, кто живет сегодня… Эту объективную картину надо показывать, ведь у людей очень часто присутствует искаженное представление о том обществе, которое было у нас до 1991 года», — отметил он.

"Главные кадры" в Екатеринбурге

Екатеринбург станет отправной точкой в региональном турне арт-проекта ТАСС. Выставка охватывает почти целое столетие — с 1920-х годов и до наших дней. В двадцати тематических разделах зрители увидят свыше тысячи исторических снимков, авторами которых стали более 250 фотокорреспондентов, работавших в агентстве в разные годы и в разных городах и республиках СССР.

Премьерой показа «Главных кадров» в Екатеринбурге станет новый раздел — «ТАССвердловск», посвященный истории и развитию Урала. Кроме того, в экспозиции будут представлены фотографии первого президента России Бориса Ельцина . Автор большинства снимков — собственный корреспондент Фотохроники ТАСС по Свердловской области Анатолий Грахов, призер международного конкурса фотожурналистики World Press Photo в 1956 и 1980 годах.

Посетители выставки смогут не только увидеть уникальные снимки из прошлого, но услышать рассказы фотографов ТАСС об истории создания известных фоторабот, ставших победителями World Press Photo. Раскрыть интересные подробности из жизни героев фотографий, узнать о связанных с ними событиях, увидеть черно-белые снимки в цвете или в движении помогут технологии дополненной реальности в специально разработанном мобильном приложении «ТАССнимки» для Android и iOS.

Специально для выставки из фондов агентства и Политехнического музея в Екатеринбург будут доставлены подлинные образцы ретро-техники, на которой работали журналисты и на которых по миру передавали текстовые сообщения и фотографии ТАСС.

История в фотографиях

Исторический арт-проект «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» стал результатом масштабного проекта, в ходе которого в течение 2015-2016 годов ТАСС оцифровал, атрибутировал и систематизировал свой исторический фонд фотографий, насчитывающий более 860 тыс. изображений с начала ХХ века.

Премьера проекта прошла с 1 по 24 ноября 2017 года в московском Манеже. За это время его посетило свыше 60 тыс. москвичей и гостей столицы.

В апреле 2018 года проект был удостоен национальной премии в области event-индустрии «Событие года-2017» сразу в двух номинациях — «Выставка года» и «Лучшая PR-кампания события». Кроме того, он назван лучшим в области корпоративных коммуникаций и удостоен диплома национальной премии «Серебряный лучник».