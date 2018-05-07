Мероприятие в рамках акции «Ночь в музее» пройдет во Внуковском

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Тематическая дискуссия пройдет в Государственном мемориальном музее Булата Окуджавы в Переделкине 19 мая в рамках акции «Ночь в музее».

— Этот вечер будет посвящен советскому прозаику и поэту Юрию Домбровскому . Посетители нашего музея услышат интересные рассказы вдовы Клары Турумовой-Домбровской о жизни и творчестве литературного критика. Участница встречи проведет дискуссию с профессором Евгением Ермолиным . Мы установили возрастное ограничение 12+. Вход на мероприятие будет свободным, — рассказала сотрудница Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкине.

Он добавила, что начало мероприятия в 17:00. Оно продлится не более двух часов.