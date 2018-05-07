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Уникальную монографию о парке Монрепо представят в Выборгском замке
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Уникальную монографию о парке Монрепо представят в Выборгском замке 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
18 мая в 17:00 в Выборгском замке (главный корпус, 1-й этаж, конференц-зал) состоится презентация книги Анастасии Мартыновой «Выборг, парк Монрепо и окрестности в творчестве художников XVI — XIX вв».
Это первая монография о Выборге, парке Монрепо и окрестностях в творчестве художников XVI –XIX вв, рассматривающая отражение художественного образа Выборга в живописи и графике через биографии и призму восприятия художников. Книга включена Музейным ведомством Финляндии в программу Европейского года культурного наследия (2018).
Анастасия Мартынова — российский историк искусства, искусствовед, историк. Автор многочисленных научных материалов. С 2012 года ведет сбор уникальных материалов как в научных учреждениях России, так и зарубежных стран. На настоящий момент имеет в своем архиве около двух тысяч изображений живописных и графических полотен Выборга и окрестностей XVI-нач.XXI в.
В 2017 году монография Мартыновой А. Г. «Выборг в биографиях финских и русских художников XX — начала XXI века» была включена финским правительством в программу #SuomiFinland100.
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