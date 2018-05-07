Ещё
20 любимых игрушек советских детей от художника Льва Сморгона
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 любимых игрушек советских детей от художника Льва Сморгона 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Художник, патриарх петербургской школы скульпторов и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Сморгон никогда не считал, что главное достоинство произведения искусства — его размер и монументальность.
Работы Льва Наумовича сначала выпускались тысячами эксземпляров в виде фарфоровых статуэток («Влас Прогулкин», «Девочка с метелочкой», «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы»), а затем они вошли в жизнь миллионов советских детей в качестве пластмассовых игрушек («Гимнастка», «Володька», «Дядя Степа»). Когда «фарфоровый» и «кукольный» периоды в его творчестве закончились, Лев Наумович создал собственные техники выплавки художественного стекла и соединения гранитных скульптур-конструкторов, в которых каменные блоки держатся только собственным весом. Одновременно художник занимался живописью и графикой, работал с бронзой и керамикой.
На недавних выставках «Дети страны Советов» и «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 1950-х — середина 1960-х» в Мраморном дворце Русского музея и в инклюзивном проекте «Прикосновение» в ЦВЗ «Манеж» творения живого классика были особенно заметны — даже те из них, что выпущены массовым тиражом, всегда являются арт-объектами, отмеченными тонким юмором и человечностью.
В советской время игрушки были практически на вес золота. Небольшой тираж промышленного производства привел к тому, что многие работы художников-игрушечников тех времен сегодня представлены в частных музейных коллекциях, а некоторые куклы коллекционеры и знатоки ищу годами.
Фото: Сергей Лоза, личный архив Льва Сморгона
Собака: последние новости
Испанская студия выпустила 3D алфавит в честь известных художников мира Краеведческий музей покажет «Открытки блокадного Ленинграда» Михаил Шемякин: «Человек сложное, но гадостное существо»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали7
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу34
Как снимали самую эротическую сцену советского кино3
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение