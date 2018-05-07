20 любимых игрушек советских детей от художника Льва Сморгона

Художник, патриарх петербургской школы скульпторов и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Сморгон никогда не считал, что главное достоинство произведения искусства — его размер и монументальность.

Работы Льва Наумовича сначала выпускались тысячами эксземпляров в виде фарфоровых статуэток («Влас Прогулкин», «Девочка с метелочкой», «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы»), а затем они вошли в жизнь миллионов советских детей в качестве пластмассовых игрушек («Гимнастка», «Володька», «Дядя Степа»). Когда «фарфоровый» и «кукольный» периоды в его творчестве закончились, Лев Наумович создал собственные техники выплавки художественного стекла и соединения гранитных скульптур-конструкторов, в которых каменные блоки держатся только собственным весом. Одновременно художник занимался живописью и графикой, работал с бронзой и керамикой.

На недавних выставках «Дети страны Советов» и «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 1950-х — середина 1960-х» в Мраморном дворце Русского музея и в инклюзивном проекте «Прикосновение» в ЦВЗ «Манеж» творения живого классика были особенно заметны — даже те из них, что выпущены массовым тиражом, всегда являются арт-объектами, отмеченными тонким юмором и человечностью.

В советской время игрушки были практически на вес золота. Небольшой тираж промышленного производства привел к тому, что многие работы художников-игрушечников тех времен сегодня представлены в частных музейных коллекциях, а некоторые куклы коллекционеры и знатоки ищу годами.

Фото: Сергей Лоза, личный архив Льва Сморгона