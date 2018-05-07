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В культурном центре на Коминтерна открылась художественная выставка
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В культурном центре на Коминтерна открылась художественная выставка 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В культурном центре на Коминтерна в начале мая открылась выставка детских работ, посвящённая теме празднования Дня Весны и Труда.
— Руководители мастерских организовали процесс творчества таким образом, чтобы воспитанники нашего центра сами прониклись ощущением тепла и радости от празднования Международного Дня Весны и Труда, а также перенесли свои позитивные ощущения на бумагу и поделились своими работами с другими, — сообщила PR-менеджер центра Светлана Шило.
Она отметила, что работы представлены в различных техниках: пастель, графика, акварель.
Увидеть работы можно до 20 мая по адресу ул. Коминтерна, 11/7 в режиме работы центра. Вход свободный. (то)
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