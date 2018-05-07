В культурном центре на Коминтерна открылась художественная выставка

В культурном центре на Коминтерна в начале мая открылась выставка детских работ, посвящённая теме празднования Дня Весны и Труда.

— Руководители мастерских организовали процесс творчества таким образом, чтобы воспитанники нашего центра сами прониклись ощущением тепла и радости от празднования Международного Дня Весны и Труда, а также перенесли свои позитивные ощущения на бумагу и поделились своими работами с другими, — сообщила PR-менеджер центра Светлана Шило

Она отметила, что работы представлены в различных техниках: пастель, графика, акварель.

Увидеть работы можно до 20 мая по адресу ул. Коминтерна, 11/7 в режиме работы центра. Вход свободный. (то)