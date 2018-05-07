Наш российский Бэнкси: как Никита Голубев добывает искусство из грязи

В суровых российских реалиях держать машины чистыми практически нереально. Однако иногда грязь может стать отличным материалом для талантливого художника. Так, автомобили для Никиты Голубева стали полотном, а грязь — красками.

Интересно, что в последнее время молодой человек изображает на машинах рисунки, которые так или иначе связаны с насущными проблемами и повседневной реальностью.

Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)

29 Мар 2017 в 10:07 PDT «Все началось в апреле 2017 с этой картинки. Я вышел как-то рано утром и начал рисовать на грязных тачках. Сейчас это стало больше, чем просто утренняя разминка».

Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)

11 Мар 2018 в 2:47 PDT «Недавняя работа. Меня прессует вид моего города в это время года, поэтому рождается такое. Все в пределах нормы, мы все привыкли к тому, что мы видим, чем дышим, что едим. И ничего не меняем, веря в то, что так и надо».

Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)

26 Мар 2018 в 12:20 PDT Работа, посвященная проблеме загрязнения воздуха в городе Волоколамск.

Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)

28 Апр 2017 в 3:48 PDT Робокоп, которого Никита рисовал для бразильского телеканала Globo.

Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)

26 Окт 2017 в 6:52 PDT Сам Никита описывает свое творчество так: «пыль осядет, искусство останется».

Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)

25 Апр 2018 в 4:47 PDT «Не знаю, нужно ли пояснение, надеюсь, мысль понятна. Думаю, что пора завязывать с культом полукриминального невежества, это уже не прикольно».

Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)

22 Мар 2018 в 2:13 PDT Сейчас у Никиты более 54 тысяч подписчиков, которым явно нравится необычное творчество художника.