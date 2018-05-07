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Наш российский Бэнкси: как Никита Голубев добывает искусство из грязи
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Наш российский Бэнкси: как Никита Голубев добывает искусство из грязи 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В суровых российских реалиях держать машины чистыми практически нереально. Однако иногда грязь может стать отличным материалом для талантливого художника. Так, автомобили для Никиты Голубева стали полотном, а грязь — красками.
Интересно, что в последнее время молодой человек изображает на машинах рисунки, которые так или иначе связаны с насущными проблемами и повседневной реальностью.
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)
29 Мар 2017 в 10:07 PDT  «Все началось в апреле 2017 с этой картинки. Я вышел как-то рано утром и начал рисовать на грязных тачках. Сейчас это стало больше, чем просто утренняя разминка».
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)
11 Мар 2018 в 2:47 PDT  «Недавняя работа. Меня прессует вид моего города в это время года, поэтому рождается такое. Все в пределах нормы, мы все привыкли к тому, что мы видим, чем дышим, что едим. И ничего не меняем, веря в то, что так и надо».
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)
26 Мар 2018 в 12:20 PDT  Работа, посвященная проблеме загрязнения воздуха в городе Волоколамск.
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)
28 Апр 2017 в 3:48 PDT  Робокоп, которого Никита рисовал для бразильского телеканала Globo.
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)
26 Окт 2017 в 6:52 PDT  Сам Никита описывает свое творчество так: «пыль осядет, искусство останется».
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)
25 Апр 2018 в 4:47 PDT  «Не знаю, нужно ли пояснение, надеюсь, мысль понятна. Думаю, что пора завязывать с культом полукриминального невежества, это уже не прикольно».
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick)
22 Мар 2018 в 2:13 PDT  Сейчас у Никиты более 54 тысяч подписчиков, которым явно нравится необычное творчество художника.
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