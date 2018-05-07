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10+ галлюциногенных иллюстраций, которые перевернут ваш мозг
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10+ галлюциногенных иллюстраций, которые перевернут ваш мозг 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Французский художник Ги Бийю (Guy Billout), прославился тем, что создаёт невероятные сюрреалистические иллюстрации и наделяет их глубоким философским смыслом. С 1969 года Ги работает в Нью-Йорке, его творчество публикуют многие известные издания, такие как The New York Times, The Wall Street Journal и Time. Абсурд, философия, актуальность, юмор — эти картины застанут вас врасплох, заставят удивляться, грустить, радоваться, немного галлюцинировать и обязательно что-то переосмысливать. Смотрите и делитесь своим мнением!
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