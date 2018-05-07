Автомузей о Великой Победе припарковался в Минске 

«Цветы Великой победы». Музей на колесах с таким названием припарковался у стелы «Минск город-герой», передает телеканал «МИР 24».
В первый день исторический автобус в центре белорусской столицы посетили сами ветераны. Они торжественно разрезали красную ленту в честь открытия музея. Экспозицию составляют оригинальные артефакты времен Великой Отечественной: снаряжение, амуниция и предметы военного быта. Нашлось в автобусе место и новым технологиям.
«Здесь есть современная интерактивная зона, виртуальный кинотеатр. Каждый желающий может стать частью событий времен Великой Отечественной войны, погрузившись в виртуальную реальность», — говорит координатор проекта Иванна Подило.
Вслед за Минском музей на колесах отправится в Брест, а затем будет колесить по малым городам Беларуси.
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