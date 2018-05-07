«Очень оригинально!»: девушка из Одессы рисует копии фотографий на кофейных стаканчиках

Одесская художница прославилась в Инстаграме благодаря своей индивидуальной манере. Девушка рисует на стаканчиках из-под кофе, перенося на них памятные моменты из путешествий. В сети дарованию предлагают продавать свои стаканчики в кофейни, но, вероятно, каждый из них для неё по своему дорог.

Подписчики Виталии признаются, что никогда раньше не встречали подобного творчества. По их словам, девушка имеет свой собственный стиль и уникальность. Снимки работ, которые она публикует в своем Инстаграме, фолловерам кажутся очень оригинальными. Одесситка фотографирует красоты городов Украины или сама снимается на фоне примечательных мест, что и переносит на так называемый холст. Задумка при этом действительно довольно интересная: девушка не просто показывает результат, а демонстрирует стаканчик на фоне той самой местности, с которой она как раз срисовывала. Поклонники предполагают, что для создания такого эффекта художница использует фотошоп, так как вряд ли смогла, стоя на улице, быстро и так детально нарисовать то, что видит перед собой.

Творчество Виталии не ограничивается на художестве на стаканчиках, свою фантазию она воплощает и в портретах. За талантливой художницей следят более семидесяти тысяч подписчиков, среди которых есть и уже состоявшиеся деятели искусства, с удовольствием перенимающие её умения. Поклонники похвалили девушку за ювелирное исполнение, ведь миниатюры рисовать достаточно сложно.

«Очень оригинально!» «Ух ты! как это необычно выглядит» «Задумка уникальна!» «Талантливо! Вам надо выставку свою!»

«Как вы это делаете? Как вы в точности повторяете позу и одежду?» «Она наверное сначала фотографируется, а потом уже рисует! Фотографирует стаканчик, а затем в фотошопе соединяет обе фотографии»

«Да уж, озадачили вы своих подписчиков! Очень необычно!» «Интересно смотреть ваши работы, рисуйте больше»

А другая художница также покоряет просторы интернета благодаря своим миниатюрам. Её работы намного меньше, чем у Виталии, они помещаются в ладонь.

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