Citroën отмечает большой юбилей Mehari

Май 1968 года одновременно стал месяцем рождения Citroën Méhari и первыми творческими шагами Жан-Шарля де Кастельбажака. А в мае 2018 года таланты художника и Citroën объединились в совместном проекте, символизирующем творческую революцию. Это сотрудничество естественно и очевидно: Citroën культивирует смелость и творчество с 1919 года, привнося глоток свежего воздуха в автомобильный мир. Жан-Шарль де Кастельбажак — художник-инноватор, творения которого призваны стереть границы между искусством и модой.

Результатом этого партнерства стал арт-автомобиль E-MEHARI, эмблема «Made in France», оптимистический представитель поп-культуры, созданный Жан-Шарлем де Кастельбажаком, который пробуждает творческое настроение и иллюстрирует две страсти художника: искусство и моду. 11 мая 1968 года Citroën презентовал модель, символизирующую свободу: Citroën Méhari. Простой, веселый и без претензий этот яркий кабриолет получил пластиковый кузов, покрытый антикоррозионной краской, который можно было мыть просто из шланга. Другими преимуществом стали широкие возможности трансформации.

Citroën Méhari стал своего рода социальным феноменом на долгие годы, построив также карьеру в кино и приняв участие в нескольких рейдах. В декабре 2015 года Citroën презентует Citroën E-MEHARI: 4-местный 100% электрический кабриолет. Созданный для людей в поисках нового, которые следят за трендами и заботятся об окружающей среде. Citroën E-MEHARI отражает желание Citroën предлагать различные автомобили, которые бы символизировали «французское» творчество с точки зрения дизайна и технологий. E-MEHARI стал первым электромобилем с сертификатом французского происхождения «Origin Guaranteed France».

В январе 2018 года Citroën E-MEHARI получил жесткую крышу, чтоб стать 4-местным электрокабриолетом, подходящим для любого времени года, а также внутреннее переосмысление для большего комфорта и современности, в т.ч. новое оборудование для обеспечения безопасности. Больше, чем миф, Citroën E-MEHARI — революционная модель, которую Жан-Шарль де Кастельбажак преобразил за счет игры цвета, ролей и слов. Его художественный подход — это свободное Искусство. Именно поэтому он создал своего рода графический манифест — арт-автомобиль E-MEHARI с изображением плаката мая 1968 года, который будет сопровождать путешественников, горящих проектами и желанием изменить мир, на пути к новым горизонтам. В его харизматичном творении зашифровано сообщение: красный символизирует страсть, желтый — радиацию, синий — электроэнергию и экологичность.