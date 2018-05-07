В Музее Победы откроется Зал Исторической правды

В зале будет приведена вся страшная статистка Великой Отечественной войны — от уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей.

8 мая в Музее Победы откроется Зал Исторической правды — новое выставочное пространство, где в концентрированном виде представлены все главные факты и документальные свидетельства о самой кровопролитной войне в истории человечества.

В новом зале будет приведена вся страшная статистка Великой Отечественной войны — от уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей. Фотографии, кинохроника, предметы быта, оружие, газеты, плакаты, личные вещи и документы — все это, по мысли создателей экспозиции, позволит не только эмоционально погрузиться в атмосферу военной эпохи, но возможность с особой глубиной осознать, что мы должны помнить не только о героях войны, но и о жертвах тех страшных лет.

Основой экспозиции Зала Исторической правды являются экспонаты из фондов Музея Победы, Мемориального музея немецких антифашистов, материалы Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохроника из личных коллекций. Здесь можно увидеть портфель Г. К. Жукова, с которым он ходил на доклад к И. В. Сталину, фотоаппарат «Фотокор-М», использовавшийся для съемки парада 7 ноября 1941 г., Железный крест I класса и многие другие уникальные экспонаты.