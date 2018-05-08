Секретный музей эротического искусства в Неаполе

В наше время хорошо известно, что древние римляне отличались весьма либеральными взглядами на сексуальность. Однако, когда в середине XVIII века были обнаружены древнеримские города Помпеи и Геркуланум, погребенные под слоем вулканического пепла Везувия, общественность оказалась не совсем готова обнаружить также и пикантные подробности древнеримского общества, а именно — повальное увлечение эротикой.

Источник: Amusing Planet

В Помпеях процветала обширная секс-индустрия с десятками борделей, стены которых были покрыты эротическими фресками. Художественное изображение секса нередко встречалось и на стенах спален в богатых частных домах.

На шее жители Помпей носили амулеты фаллической формы, чтобы отгонять злых духов. А дома почти у каждого из них хранилась небольшая коллекция предметов искусства сексуальной тематики.

В хозяйстве часто использовались масляные лампы и другие бытовые предметы фаллической формы.

А самой скандальной находкой оказалась статуя греческого бога Пана — наполовину человека, наполовину козла, — совокупляющегося с козой.

Демонстрация всех этих откровенных сексуальных материалов вызвала немало смущения и неловкости среди общественности XVIII века, поэтому непристойные древности поспешили скорее спрятать от глаз публики, заперев в секретном кабинете.

Секретный кабинет, или gabinetto segreto, изначально располагался в Музее Геркуланума в Портичи. Доступ в него осуществлялся исключительно по специальному письменному разрешению короля. Но, как известно, запреты только подогревают интерес, поэтому изображения фресок и копии попавших под запрет экспонатов производились внутри кабинета и распространялись среди французской элиты.

После переноса из Портичи в Национальный археологический музей Неаполя коллекция ненадолго стала доступна публике безо всяких ограничений. Продолжалось это до тех пор, пока король Франциск I в 1819 году не нанес музею визит в сопровождении своей жены и дочери. Поспешно выпроводив семью, возмущенный король тут же распорядился запереть коллекцию в специальном зале, где ее смогут лицезреть только мужчины «зрелого возраста и устоявшихся моральных принципов». Женщинам и детям входить туда строго воспрещалось.

На протяжении следующих 200 лет секретный музей оставался в основном закрытым, лишь несколько раз открывая свои двери на непродолжительное время. Даже открывшись в охваченных сексуальной революцией 60-х, он сохранил прежние ограничения на вход. И только в 2000 году коллекция наконец-то стала публично доступна как для мужчин, так и для женщин.