В Керчи ко Дню Победы открывается выставка «Большая жизнь Евгения Халдея»

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. / ТАСС /. Фотовыставка известного военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917 — 1997) — «Большая жизнь Евгения Халдея», приуроченная ко Дню Победы, — открывается во вторник в Восточно-Крымском историко-культурном заповеднике в Керчи, сообщила ТАСС генеральный директор музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Большая честь в Дни празднования Победы в городе-герое Керчи открывать выставку легендарного фотографа — фотографа Победы Евгения Халдея. Эти фотографии являются историей — историей огромной страны и историей одного человека, большого мастера, тонко чувствующего суть и смысл своей работы, обладающего даром исключительной творческой выразительности, уважающего и понимающего своих героев", — сказала Умрихина.

На выставке, по ее словам, представят 100 фотографий, охватывающих период с 1930-х по 1990-е годы и повествующих о ярком, насыщенном событиями жизненном пути фотографа, донесшего историю страны, события радостные и печальные, трагические и героические, галерею образов фронтовиков в мирном труде.

Будут представлены снимки, рассказывающие о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, первых почтовых самолетах, строительстве Днепровско-Бугского канала, юбилеях Москвы, визите Фиделя Кастро , участников Московского кинофестиваля.

Работы фотомастера представит в Керчи его дочь, Анна Евгеньева. Она говорит, что с большим волнением впервые вступила на землю города-героя. «Были фотографии отца, его рассказы, а теперь я своими глазами могу посмотреть на Керчь, гору Митридат, Аджимушкайские каменоломни. Для меня это очень волнительный момент и очень трогательный. Это героическая земля», — сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Среди фоторабот, по словам Халдей, есть и снимки, посвященные обороне и освобождению Крымского полуострова, Севастополя и Керчи, в том числе будет представлен и известный снимок водружения морскими пехотинцами красного знамени на горе Митридат, снятый ее отцом во время освобождения Керчи в апреле 1944 года.

Мастер фотожурналистики

Евгений Халдей родился в 1917 году в Юзовке (Донецк). Он посвятил фотографии около 65 лет. Первый снимок сделал в 13 лет, а с 16 лет работал фотокорреспондентом. В ТАСС он пришел перед Великой Отечественной войной и вел фотолетопись войны от первого до последнего ее дня.

Халдей буквально с «Лейкой» и блокнотом" прошел все 1418 дней Великой Отечественной. Он сумел запечатлеть всю войну: от первого дня — «Москвичи слушают сообщение Молотова» — до победного финала — «Акт о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Германии в Карлхосте», «Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года», «Суд над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге» и, конечно, «Знамя Победы над рейхстагом» — этот снимок вошел, по версии журнала Time, в топ-100 самых выдающихся снимков, созданных за время существования фотоискусства.