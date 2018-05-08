Выставка фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея ко Дню Победы открылась в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. / ТАСС /. Сто работ признанного мастера отечественной фотожурналистки, фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея представлены на выставке «Большая жизнь Евгения Халдея», которая открылась во вторник в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного заповедника в Керчи. Об этом ТАСС сообщила дочь фотокорреспондента Анна Халдей.

"Открытие выставки было очень теплым, моего отца здесь помнят и чтят его память. На выставке представлено 100 фоторабот, охватывающих период с 1930-х по 1990-е годы. Я и представить себе не могла, что появится такая возможность представить фотоснимки, сделанные отцом, в Керчи", — сообщила она, заметив, что впервые побывала в Керчи.

"Он снимал не только войну, но и довоенную, послевоенную жизнь, восстановление народного хозяйства, спортивные и культурные мероприятия. Поэтому именно в Керчи мне хотелось показать разные грани его таланта, думаю, что это удалось", — сказала она.

Среди представленных работ впервые показаны снимки, рассказывающие о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, первых почтовых самолетах, строительстве Днепро-Бугского канала, юбилеях Москвы, визитах зарубежных гостей — Фиделя Кастро , участников Московского кинофестиваля. Присутствует и военная тематика. Евгений Халдей снимал моменты обороны Севастополя и Керчи в 1941-1942 годах, а также освобождение Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков в апреле-мае 1944 года. Среди них — известные снимки водружения морскими пехотинцами красного знамени на горе Митридат, фрагмент, когда нацистскую свастику сбили с фасада здания керченского завода имени Войкова.

Татьяна Умрихина, генеральный директор музея-заповедника, отметила, что Керчь не случай выбрали местом для проведения выставки. «У войны, как и у Победы, есть собственный яркий символ в фотографии — это снимки Евгения Ананьевича Халдея. Именно поэтому в дни празднования Победы каждый год мы представляем его фото», — сказала она ТАСС.

По ее словам, в дни празднования 70-летия Победы эти фото составили изданный музеем фотоальбом «Дороги войны Евгения Халдея», посвященный событиям Великой Отечественной войны и первого послевоенного года, как дань памяти великого мастера. Фотоальбом, по словам Умрихиной, очень востребован и в настоящее время готовится его переиздание.

О Евгении Халдее

Евгений Халдей (1917-1997) родился в Юзовке (Донецк). Он посвятил фотографии около 65 лет. Первый снимок сделал в 13 лет, а с 16 лет работал фотокорреспондентом. В ТАСС он пришел перед Великой Отечественной войной и вел фотолетопись войны от первого до последнего ее дня.

Халдей буквально «с „Лейкой“ и блокнотом» прошел все 1418 дней Великой Отечественной. Он сумел запечатлеть всю войну: от первого дня — «Москвичи слушают сообщение Молотова» — до победного финала — «Акт о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Германии в Карлхосте», «Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года», «Суд над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге» и, конечно, «Знамя Победы над рейхстагом» — этот снимок вошел, по версии журнала Time, в топ-100 самых выдающихся снимков, созданных за время существования фотоискусства.

Три фотографии Халдея, на которых он снял разрушенный Севастополь, трубы сожженных домов Мурманска после налета немецкой авиации и растерзанные жертвы во дворе Ростовской тюрьмы были представлены как обвинительные документы на Нюрнбергском процессе.

В 1995 году во французском Перпиньяне на Международном фестивале фотожурналистики Евгению Халдею особым указом французского президента был присвоен титул «Рыцаря ордена искусств и литературы».