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Послы Победы изучили азы каллиграфии
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Послы Победы изучили азы каллиграфии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 7 мая, в Сокольниках лауреаты всероссийского конкурса «Послы Победы» под руководством мастеров каллиграфии подготовили ветеранам открытки, которые будут вручены им 9 мая.
Первыми посетителями выставки, подготовленной в Музее каллиграфии в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стали послы Победы. Здесь же у них появилась возможность познакомиться с остроконечным пером и освоить искусство красивого письма.
— В акции участвуют сто человек из 83 регионов. 9 мая они будут сопровождать ветеранов на Параде Победы и подарят им свои открытки, — отметила в беседе с «ВМ» одна из организаторов мероприятия Юлия Палачева.
Участники записали выдержки из речи Георгия Жукова на Параде Победы 1945 года.
— Трудно писать, — признался Дамир Якупов, приехавший из Башкортостана. — Хотя каллиграфия — это очень красиво, целое искусство. Я постараюсь освоить его.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артем Лебедев, дизайнер, каллиграф:
— Неправильно то, что современный человек отказался от каллиграфии. В комплексе с чистописанием она отвечает за умение думать и развитие мышления. У искусства каллиграфии, разумеется, есть свои секреты. Важно правильно держать не только перо, но и осанку. Наконечник находится в 1,5–2 миллиметрах от листа бумаги, я лишь слегка нажимаю пальцем. Рука должна быть расслаблена, а перо в чернила сильно не макают.
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