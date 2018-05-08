Послы Победы изучили азы каллиграфии

В понедельник, 7 мая, в Сокольниках лауреаты всероссийского конкурса «Послы Победы» под руководством мастеров каллиграфии подготовили ветеранам открытки, которые будут вручены им 9 мая.

Первыми посетителями выставки, подготовленной в Музее каллиграфии в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стали послы Победы. Здесь же у них появилась возможность познакомиться с остроконечным пером и освоить искусство красивого письма.

— В акции участвуют сто человек из 83 регионов. 9 мая они будут сопровождать ветеранов на Параде Победы и подарят им свои открытки, — отметила в беседе с «ВМ» одна из организаторов мероприятия Юлия Палачева.

Участники записали выдержки из речи Георгия Жукова на Параде Победы 1945 года.

— Трудно писать, — признался Дамир Якупов, приехавший из Башкортостана. — Хотя каллиграфия — это очень красиво, целое искусство. Я постараюсь освоить его.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Неправильно то, что современный человек отказался от каллиграфии. В комплексе с чистописанием она отвечает за умение думать и развитие мышления. У искусства каллиграфии, разумеется, есть свои секреты. Важно правильно держать не только перо, но и осанку. Наконечник находится в 1,5–2 миллиметрах от листа бумаги, я лишь слегка нажимаю пальцем. Рука должна быть расслаблена, а перо в чернила сильно не макают.