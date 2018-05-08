Екатеринбургский художник изобразил в акварели все стадионы, где пройдут матчи ЧМ-2018

Художник Роман Баянов из Екатеринбурга подготовил целую серию акварельных работ, на которых изображены стадионы России. Всего в проекте — 12 арен, на которых в этом году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Роман признался, что эта работа была ему интересна не только как художнику, но и как ярому фанату футбола.

— Люблю я работу над серийными акварельными проектами! Все, над которыми мне приходилось работать, были интересными. Но этот особенный. Потому что в нём объединились два моих самых главных увлечения в жизни. Изобразительное искусство и акварельная живопись — это само собой, а вот второе… Сказать, что я люблю футбол — значит, не сказать ничего, — написал он на своей странице в Facebook. — Отрисовка архитектурных форм, разработка композиционных сцен и цветовых гамм. Здорово, когда ты разбираешься в той теме, которую нужно раскрыть в работе!

Все 12 картин были нарисованы по заказу питерской компании, которая занимается изготовлением сувениров. Поэтому акварельные стадионы уже появились на перекидных календарях, открытках и магнитах. По словам Романа, работа над проектом длилась достаточно долго, и за это время он успел побывать в нескольких городах и вживую увидеть то, что ему предстояло изобразить. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара и Нижний Новгород — ещё в то время, когда там только возводили каркас стадиона.

— Проект мы начали давно, но издательство держало всё в тайне. Чемпионат мира — тема горячая, а подобных фирм по изготовлению сувенирной продукции очень много. Поэтому работали постепенно, начиная с тех арен, которые уже были построены, — пояснил Роман.

В разговоре с Е1.RU художник признался, что из всех арен, где пройдут матчи чемпионата, ему больше всего нравятся стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде. Не остался без внимания и Екатеринбург.

— Я был на «Екатеринбург Арене» и раньше, и теперь, когда стадион открыли. С точки зрения архитектуры — это шикарная идея оставить старый фасад и возвести новую конструкцию. Когда находишься внутри, ощущения как в Европе. Достаточно интересный вариант, — сказал Роман.

Причём именно родной город в акварели получилось изобразить лучше всего — иллюстрация получилась живой и яркой.

— Я достаточно критично отношусь к своим работам. Но несмотря на это мне очень понравилось, как получилось изобразить Екатеринбург, и издателю тоже. Он получился живым. Из других городов мне понравилось, как получились арены Казани и Волгограда, — поделился художник.

В апреле Роман продемонстрировал серию акварельных работ с изображением Екатеринбурга, где каждая картина была похожа на стоп-кадр городских улиц. В интервью Е1.RU художник рассказывал, как бросил всё ради искусства. Даже его Instagram по-настоящему творческий, здесь он публикует фотографии своих картин.