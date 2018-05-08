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«Футбол и живопись — мои главные увлечения»: екатеринбуржец изобразил «Ростов Арену» для открыток ЧМ
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«Футбол и живопись — мои главные увлечения»: екатеринбуржец изобразил «Ростов Арену» для открыток ЧМ 

161.ru 28 минут назад
Фото: 161.ru
Изображение нового ростовского стадиона появится на сувенирной продукции чемпионата мира — 2018. Серию акварельных работ подготовил художник из Екатеринбурга Роман Баянов.
Всего он нарисовал 12 стадионов в 11 городах-организаторах мундиаля по заказу издательства из Санкт-Петербурга. Картины можно будет увидеть на перекидных календарях, открытках и магнитах.
— Люблю я работу над серийными акварельными проектами! Но этот особенный. Потому что в нем объединились два моих самых главных увлечения в жизни. Изобразительное искусство и акварельная живопись — это само собой, а вот второе… Сказать, что я люблю футбол — значит, не сказать ничего, — поделился Роман на своей странице в Facebook. — Слежу за новостями каждый день, болею и переживаю за любимые команды, игроков. Иногда и сам играю.
Роман предпочитает писать картины не с чужих фотографий, а видеть пейзаж или панораму своими глазами. В донской столице он в последний раз был 2,5 года назад — тогда «Ростов Арену» только начали строить. Но художник запомнил общий пейзаж, сделал наброски. Ему очень понравился вид на левый берег Дона с проплывающими по реке баржами.
— Если нет возможности писать картину с натуры, тогда лучше использовать свои фото, а еще лучше зарисовки, сделанные на месте, — рассказал художник корреспонденту 161.ru.
Кроме «Ростов Арены», Роман изображал и другие виды донской столицы — здание городской администрации, дом Маргариты Черновой на Большой Садовой, набережную и художественный музей на проспекте Чехова.
Недавно мы публиковали открытки с нарисованными маркером видами городов-организаторов ЧМ-2018. Картины принадлежат землячке Романа Марианне Федоровой.
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