В Москве учредят Международный комитет истории Второй мировой 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подписание меморандума о создании Международного комитета истории Второй мировой войны планируется во вторник в музее Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
"Восьмого мая в музее Победы планируется подписание меморандума о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны, призванного объединить международную общественность для противодействия героизации нацизма и попыткам фальсификации истории", — говорится в сообщении.
Как сообщается, помимо музея Победы участие в работе комитета примут представители военно-исторических музеев и мемориальных комплексов из США, Бразилии, Голландии, Венгрии, Словакии, Словении и Люксембурга, прибывшие в Москву для участия в открытии зала исторической правды о Великой Отечественной войне в музее Победы.
Кроме того, в комитет могут войти представители музейно-исторических комплексов СНГ и других стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также государств, внесших значимый вклад в победу над фашизмом, отметили в Минкультуры.