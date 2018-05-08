В Москве учредят Международный комитет истории Второй мировой

"Восьмого мая в музее Победы планируется подписание меморандума о создании Международного комитета истории Второй Мировой войны, призванного объединить международную общественность для противодействия героизации нацизма и попыткам фальсификации истории", — говорится в сообщении.

Как сообщается, помимо музея Победы участие в работе комитета примут представители военно-исторических музеев и мемориальных комплексов из США, Бразилии, Голландии, Венгрии, Словакии, Словении и Люксембурга, прибывшие в Москву для участия в открытии зала исторической правды о Великой Отечественной войне в музее Победы.

Кроме того, в комитет могут войти представители музейно-исторических комплексов СНГ и других стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также государств, внесших значимый вклад в победу над фашизмом, отметили в Минкультуры.