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Часть коллекции Рокфеллера может уйти с молотка за один миллиард долларов
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Часть коллекции Рокфеллера может уйти с молотка за один миллиард долларов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Аукционный дом Christie’s выставит на продажу более 1,6 тысячи предметов из личной коллекции американского банкира и миллиардера Дэвида Рокфеллера. Эксперты оценивают ее стоимость в один миллиард долларов. Об этом пишет британская газета The Guardian.
С молотка уйдут предметы интерьера, произведения искусства и ювелирные украшения которыми владел американский миллиардер.
В списке лотов можно увидеть картины таких художников, как Клод Моне, Василий Кандинский, Поль Гоген, Эдвард Хоппер, Анри Матисса и других известных мастеров живописи.
Ожидается, что самым дорогим лотом аукциона станет работа Пабло Пикассо «Девушка с корзиной цветов»: в аукционном доме рассчитывают, что полотно удастся продать не менее чем за 100 миллионов долларов.
Аукцион будет проходить 8, 9 и 10 мая в Нью-Йорке. Но некоторые предметы из коллекции Дэвида Рокфеллера выставлены на продажу на онлайн-аукционе уже сейчас.
Текст сценария дебютного эпизода британского сериала «Доктор Кто» продали на торгах. Итоговая стоимость лота составила 6,2 тысячи фунтов, что равняется 531 тысяче рублей.
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