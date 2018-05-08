Часть коллекции Рокфеллера может уйти с молотка за один миллиард долларов

Аукционный дом Christie’s выставит на продажу более 1,6 тысячи предметов из личной коллекции американского банкира и миллиардера Дэвида Рокфеллера . Эксперты оценивают ее стоимость в один миллиард долларов. Об этом пишет британская газета The Guardian

С молотка уйдут предметы интерьера, произведения искусства и ювелирные украшения которыми владел американский миллиардер.

Ожидается, что самым дорогим лотом аукциона станет работа Пабло Пикассо «Девушка с корзиной цветов»: в аукционном доме рассчитывают, что полотно удастся продать не менее чем за 100 миллионов долларов.

Аукцион будет проходить 8, 9 и 10 мая в Нью-Йорке. Но некоторые предметы из коллекции Дэвида Рокфеллера выставлены на продажу на онлайн-аукционе уже сейчас.

Текст сценария дебютного эпизода британского сериала «Доктор Кто» продали на торгах. Итоговая стоимость лота составила 6,2 тысячи фунтов, что равняется 531 тысяче рублей.