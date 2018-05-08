Филиал Центрального Военно-морского музея в г. Балтийске принял юнармейцев и юных калининградцев в преддверии Дня Победы

Ребята увидели уникальные экспонаты музея и узнали новые факты о действиях Балтийского флота во время Великой Отечественной войны.

В рамках масштабной программы военно-патриотического воспитания, осуществляемой Центральным Военно-Морским Музеем совместно с Главным командованием ВМФ, юнармейцы из Калининграда и Гурьевского района Калининградской области посетили филиал Центрального Военно-Морского Музея «Музей Балтийского флота » в г. Балтийске», — сообщил директор Центрального Военно-Морского Музея Руслан Нехай

По его словам: «Как филиал Центрального Военно-Морского Музея, музей Балтийского флота стал более активно участвовать во всех программных музейных акциях. В преддверии Дня Победы экскурсия по залам музея была проведена для школьников второго класса лицея № 17 г. Калининграда, а также для самых маленьких жителей области — воспитанников детского сада № 6 города Балтийска. Ребята увидели уникальные экспонаты музея и узнали новые факты о действиях Балтийского флота во время Великой Отечественной войны»

Экскурсия была продолжена на территории Балтийской крепости. Там дети осмотрели подземные казематы, учились определять время по солнечным часам 1799 года и с удовольствием фотографировались на фоне главных ворот крепости. В завершение экскурсии воспитанники лицея №17 возложили цветы к мемориалу воинам, павшим в боях при штурме города и крепости Пиллау.