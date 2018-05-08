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Повязать георгиевскую ленту на установленного в Музее Победы голубя мира можно будет 9 мая
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Повязать георгиевскую ленту на установленного в Музее Победы голубя мира можно будет 9 мая 

Агентство «Москва» 50 минут назад
В Музее Победы 9 мая пройдет акция «Лента Победы на голубе мира», сообщили в пресс-службе музея.
«9 Мая в Музее Победы стартует общественная акция. В День Великой Победы мы хотим предложить всем москвичам и гостям столицы прийти в это святое для каждого россиянина место и повязать ленточку, загадав самые светлые и искренние желания. И пусть вместе с другими заветными мечтами сбудется и главное — «чтобы не было войны», — говорится в сообщении.
Как уточняется, 9 мая около главного входа в музей будет установлена специальная символическая конструкция — голубь мира. Любой желающий сможет повязать на ней георгиевскую ленту в знак солидарности со всеми, кто хочет мирной жизни и согласия на Земле, заключили в пресс-службе.
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