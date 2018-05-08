В галерее «Беляево» пройдет выставка детского творчества

С 9 мая по 24 июня здесь будет реализован сетевой художественный проект «Солнечный мяч», приуроченный к началу Чемпионата мира по футболу 2018 — об этом сообщается на сайте организации.

В выставочном пространстве галереи «Беляево» встретятся победители первого тура конкурса — участники детских творческих коллективов из России, Германии и Болгарии, которые будут говорить о футболе как о культурном явлении, а также об истории его возникновения, любимых игроках, болельщиках и футбольной атрибутике. размышляют участники.

К примеру, юные художники из Московского дворца пионеров рассматривают планету как один большой стадион: слоны держат землю, но и они не прочь поиграть в футбол. Ученики создателей мастерских художественного проектирования Культурного центра ЗИЛ Татьяны и Николая Селивановых подготовили арт-объект из собранного после футбольного матча «картонного мусора», а учащиеся Детской художественной школы им. Е. А. Кольченко из подмосковного города Мытищи представляют серию работ с изображением футболистов, тренеров и болельщиков. А проекты воспитанников творческих студий детской художественной галереи «Изопарк» представляют собой самостоятельное исследование, где изучаются культурные особенности разных народов сквозь «футбольную» призму.

Работы детей, представленные на выставке, наиболее полно отражают глобальные процессы данных социокультурных изменений.