Бриллианты, часы и картины: что и где покупать на майских аукционах 

Аукционный дом Phillips, первым открывший сезон больших цен в апреле, намерен продолжать в том же духе, и приготовил к майским торгам первоклассную подборку не только самых свежих работ XXI века, но и уже ставших классиками мастеров XX века. Аукцион Sotheby's, закончивший 2017 год, вторым после Christie's, продолжает без устали находить редкие драгоценные камни — в этот раз старинный голубой бриллиант из диадемы Марии-Антуанетты, — и борется за качество каждого аукциона. Christie's, триумфально продавший «Спасителя мира» Да Винчи из собрания Дмитрия Рыболовлева за рекордные $450 млн, вовсю торгует онлайн и с 8 мая в аукционных залах коллекцию семьи Рокфеллеров с общим эстимейтом в $500 млн Но помимо сокровищ Рокфеллеров множество других топ-лотов выставлено на продажу в мае.
Дмитрий Рыболовлев Рейтинг Forbes: №18 Состояние: $6800млн
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