В Алтайском крае установили скульптуру святого Илии Муромца

Скульптуру святого Илии Муромца Печерского установили в Рубцовске Алтайского края.

Как сообщает сообщество PRO ГОРОД РУБЦОВСК, авторами скульптуры стали художники из Павловска: Владимир и Ирина Поваренкины и Надежда Миллер. А средства на создание и установку памятника дали рубцовские предприниматели Евдокименко. Скульптуру установили возле железнодорожного и автовокзала.

«Это хорошее, нужное дело! Илия Муромец Печерский был защитником России, теперь он — защитник и нашего города. Образ выполнен правильно, по православному канону: монашеское одеяние и меч воина», — сказал епископ Рубцовский и Алейский Роман, давший благословение на создание скульптуры.