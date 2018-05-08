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В Алтайском крае установили скульптуру святого Илии Муромца
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В Алтайском крае установили скульптуру святого Илии Муромца 

АиФ — Алтай 23 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Скульптуру святого Илии Муромца Печерского установили в Рубцовске Алтайского края.
Как сообщает сообщество PRO ГОРОД РУБЦОВСК, авторами скульптуры стали художники из Павловска: Владимир и Ирина Поваренкины и Надежда Миллер. А средства на создание и установку памятника дали рубцовские предприниматели Евдокименко. Скульптуру установили возле железнодорожного и автовокзала.
«Это хорошее, нужное дело! Илия Муромец Печерский был защитником России, теперь он — защитник и нашего города. Образ выполнен правильно, по православному канону: монашеское одеяние и меч воина», — сказал епископ Рубцовский и Алейский Роман, давший благословение на создание скульптуры.
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