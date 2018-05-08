Какие сюрпризы готовит «Ночь музеев» для костромичей в этом году? (ПРОГРАММА)

19 мая Кострома присоединится к увлекательной и познавательной акции «Ночь музеев». Музейщики подготовили для горожан много сюрпризов и интересных экскурсий.

Акция начнется в 19:30 на площадке у Романовского музея, где гостей встретит духовой оркестр академии РХБЗ, сообщает костромской музей-заповедник.

Экскурсии, мастер-классы и игры будут проходить с 20:00 до 01:00 в зданиях музея-заповедника. Так, в Доме губернатора на улице Дзержинского 9Б вас ждет выставка «История Костромского края до XVII столетия», бумажный квест: «Музейные бродилки», мастер-класс от костромского Аниме-Клуба, сладкий мастер-класс, знакомство с костромской ассоциацией любителей китайского чая, и многое другое.

На втором этаже в синем зале в 20:00 выступит театральная студия Костромского музея-заповедника.

В 21.00 театр кукол покажет «Сказку о рыбаке и рыбке». В 22:00 начнутся выступления учеников колледжа культуры, а в 23:00 — исторического театра «РЯД».

В Романовском музее на проспекте Мира вас ждет выставка «1812. Парадоксы победы», «Моё забытое, родное (творчество Ефима Честнякова), „Костромское боярство: кадры для трона“ (предметы быта знатных сословий XVII века), творческие мастер-классы, фолк-музыка, театрализованная программа „Свахонька, любезная, повыйди“.

На втором этаже музея будет работать выставка „Лабиринты кукольной жизни“, „Пространства картины“. Выступит ансамбль флейтистов, творческое объединение „Испокон веков“, художники проведут мастер-классы.

Смогут гости „Ночи“ прогуляться от Романовского музея до Дома губернатора и узнать „Истории ночного караульщика“. Сбор в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 у пушек Романовского музея и в фойе Дома губернатора.

На территории музейного двора между Дворянским собранием и Романовским музеем в 20:00 вас ждет выступление духового оркестра филармонии, мастер-классы по народным промыслам и ремёслам. В 20:30 — мастер-классы от мастерской колокольного звона, в 21:30 — программа от скоморошьей артели „Игрецы“.

Также вы сможете посетить открытые реставрационные мастерские в здании фондохранилища.

В здании Дворянского собрания на 3 этаже вас ждет выставка „Маня дорогая, прощай…“, бумажный квест „Радости жизни“, стереоскопическое кино, выступление камерного оркестра костромского музыкального колледжа.

Также можно будет полюбоваться костюмами из фильма „Матиильда“.

Некоторые развлечения — платные. Подробности по телефону 37-0-22.