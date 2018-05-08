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В музее им. Алабина покажут золото сарматов
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В музее им. Алабина покажут золото сарматов 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
На выставке будут представлены предметы быта и культа, детали воинской амуниции и конской упряжи, выполненные в технике «звериного стиля».
Уникальные артефакты — древние произведения ювелирного искусства и изобразительные материалы выставки характеризуют культуру, обычаи и верования степных кочевников раннего железного века, живших в степях Приуралья в период с V в. до н. э. по I в. н. э.
"Особенно впечатляют комплексы ювелирных украшений из раскопок грандиозных курганов у с. Филипповка в Илекском районе Оренбургской области. Это многочисленные нашивки на одежду, шейные и нагрудные украшения, наручные браслеты и детали поясов", — рассказывают организаторы.
Особую ценность представляет реконструкция одеяния знатной сарматской женщины, созданная на основе археологических находок и письменных исторических источников.
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