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Выставка в честь Дня Победы открылась в Одинцовском краеведческом музее
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Выставка в честь Дня Победы открылась в Одинцовском краеведческом музее 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Выставка под названием «Была война… была победа» открылась в Одинцовском краеведческом музее. К празднику 9 Мая туда привезли картины авторов из подмосковного Союза художников. Каждая работа говорит о том, что пережили и чувствовали современники Великой Отечественной войны.
В краеведческом музее о войне решили не просто поговорить, а показать глазами художников. Так, своими чувствами поделилась художница Александра Пшеничникова. Она рассказала, что писать картины о войне стала потому, что ее родители пережили те времена. На выставку Александра привезла две работы — в одной из них женщина попыталась передать настроение Акуловского мемориала.
Помимо творчества Александры в музее можно увидеть 20 работ от народного коллектива «Этюд» и Союза художников Подмосковья. Задача экскурсовода — через картины передать посетителям те чувства, которые люди испытывали 73 года назад.
Первыми посетителями выставки стали воспитанники Одинцовской школы изобразительного искусства. Они изучили не только историю, но открыли для себя новые техники рисования.
Мне очень понравилась работы художницы, которая изобразила Ниночку. Такое чувство, что эта девочка заглядывает тебе прямо в душу. Мне очень понравилась эта работа. И я надеюсь, когда вырасту, буду также рисовать
Анна Куприянова, ученица художественной школы.
Выставка «Была война … была победа» будет работать до 30 мая. Вход свободный.
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