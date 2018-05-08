Рем Колхас выступит на Moscow Urban Forum 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Недвижимость. Впервые в работе Moscow Urban Forum 2018 примет участие выдающийся голландский архитектор, теоретик архитектуры, основатель архитектурного бюро ОМА Рем Колхас

Колхас является автором целого ряда наиболее ярких зданий и проектов современности. По его проекту построены Катарская национальная библиотека и штаб-квартира Катарского фонда, Корпоративный Фонд Galleries Lafayettes в Париже, выставочный центр Fondazione Prada в Милане, Штаб-квартира Центрального телевидения Китая в Пекине, Центральная Библиотека в Сиэтле.

Колхас активно работает и в России. Он причастен к созданию Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве, руководил образовательной программой Института в 2010— 2012 гг. Рем Колхас — автор здания музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького. В феврале 2018 года архитектор представил концепцию реконструкции Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу в Москве.

В рамках презентации книги «Нью-Йорк вне себя» в музее «Гараж» Колхас так сказал о российском конструктивизме: «Когда мне было 25, я впервые увидел работы конструктивистов — капсулы. Я начал фантазировать и понял: если мы посмотрим очень внимательно на Нью-Йорк, то увидим — русские смогли предсказать, каким будет мир. В России был написан манифест, но Америка — дело совершенно противоположное. Это место для реализации чего угодно, но без манифеста».

В 1999 Колхас создал АМО — исследовательскую и брендинговую студию архитектурной практики. Она была задумана как зеркальный образ OMA. AMO является действующим аналитическим центром, который занимается медиа, политикой, возобновляемыми источниками энергии, модой. Студия участвовала в реализации проектов с Universal Studios, аэропортом Schiphol в Амстердаме, Heineken, Ikea , Condé Nast, Гарвардским университетом Эрмитажем , Институтом «Стрелка».

Параллельно с архитектурным проектированием Колхас пишет теоретические статьи и книги, в первую очередь, посвященные роли архитектуры в современном мире, занимается преподаванием, является профессором Гарвардского университета. В 2014 году Колхас курировал 14-ю архитектурную биеннале в Венеции с темой «Основы» (Fundamentals), сейчас готовит крупную выставку для Музея Гуггенхайма, которая откроется в 2019 году под названием «Сельская местность: будущее мира».

Колхас получил несколько международных премий и наград, включая Притцкеровскую премию (2000) и Золотого льва Венецианской биеннале за вклад в архитектуру (2010), в 2008 году вошел в список «100 самых влиятельных людей планеты» журнала TIME

В 2018 году Moscow Urban Forum пройдет в восьмой раз в концертном зале парка «Зарядье». Тема деловой программы MUF 2018, которая состоится 17-18 июля — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Фестивальная программа под общей темой «Связывая поколения» откроется 17 июля и завершится 22 числа. В мероприятиях Форума примет участие более 400 спикеров, в том числе более 120 иностранных экспертов.