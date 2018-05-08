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Фронтовые портреты из фондов Музея Победы можно будет увидеть в центре Москвы
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Фронтовые портреты из фондов Музея Победы можно будет увидеть в центре Москвы 

Агентство «Москва» 49 минут назад
На ул. Никольская 8 мая появятся фронтовые портреты из фондов Музея Победы, сообщили в пресс-службе музея. «В канун 73-летия Победы в самом центре Москвы откроется выставка „Война Отечественная — Победа Народная!“. На ул. Никольская можно будет увидеть фронтовые портреты из фондов Музея Победы. Судьбу их героев узнают участники „Поискового движения России“ в рамках масштабного проекта „Фронтовой портрет. Судьба солдата“, — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что фронтовые художники в своих работах запечатлели артиллеристов и танкистов, летчиков и снайперов, рядовых и командиров в редкие минуты затишья между сражениями. Чаще всего аннотация таких портретов состоит только из фамилии и звания героя. „Поисковики надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на фронтовых портретах из фондов Музея Победы, а затем вручить копии этих графических работ наследникам победителей“, — подчеркнули в музее.
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