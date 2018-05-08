Что увидят посетители Аксайского военно-исторического музея 8 мая?

На территории музея состоится песенный марафон, посвящённый Дню Победы.

На территории Военно-исторического комплекса Аксайского военно-исторического музея 8 мая пройдет праздничное мероприятие с участием ростовских школьников, вокальных коллективов «Акварели», «Фасольки», театральной студии «Маска».

В праздничный концерт войдут песни военных лет, современные песни, танцевальные номера, прозвучат стихи и поздравления.

Инициаторы и организаторы марафона — Екатерина Андрей Ковалевы . Им помогали руководитель театральных и вокальных студий Андрей Алтышев и родители учеников Донской реальной гимназии №62 Ростова-на-Дону.

Организаторы приглашают гостей музея не только посмотреть концерт, но и принять участие в песенном марафоне. Будут исполнены песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Майский вальс», а также «День Победы».

Присоединиться к выступающим можно можно 8 мая в 11 часов на площадке возле экспонатов военной техники.