Что увидят посетители Аксайского военно-исторического музея 8 мая? 

На территории музея состоится песенный марафон, посвящённый Дню Победы.
На территории Военно-исторического комплекса Аксайского военно-исторического музея 8 мая пройдет праздничное мероприятие с участием ростовских школьников, вокальных коллективов «Акварели», «Фасольки», театральной студии «Маска».
В праздничный концерт войдут песни военных лет, современные песни, танцевальные номера, прозвучат стихи и поздравления.
Инициаторы и организаторы марафона — Екатерина и Андрей Ковалевы. Им помогали руководитель театральных и вокальных студий Андрей Алтышев и родители учеников Донской реальной гимназии №62 Ростова-на-Дону.
Организаторы приглашают гостей музея не только посмотреть концерт, но и принять участие в песенном марафоне. Будут исполнены песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Майский вальс», а также «День Победы».
Присоединиться к выступающим можно можно 8 мая в 11 часов на площадке возле экспонатов военной техники.