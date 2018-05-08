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В центре столицы открылась выставка фронтовых портретов
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В центре столицы открылась выставка фронтовых портретов 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 8 мая, на Никольской улице в центре Москвы открылась выставка фронтовых портреты из фондов Музея Победы. О ней сообщили в пресс-службе музея.
«В канун 73-летия Победы в самом центре Москвы откроется выставка «Война Отечественная — Победа Народная!». На ул. Никольская можно будет увидеть фронтовые портреты из фондов Музея Победы. Судьбу их героев узнают участники «Поискового движения России» в рамках масштабного проекта «Фронтовой портрет. Судьба солдата», — следует из сообщения.
В пресс-службе пояснили, что фронтовые художники в своих работах запечатлели артиллеристов и танкистов, летчиков и снайперов, рядовых и командиров в редкие минуты затишья между сражениями. Чаще всего аннотация таких портретов состоит только из фамилии и звания героя. «Поисковики надеются найти родственников большинства красноармейцев, изображенных на фронтовых портретах из фондов Музея Победы, а затем вручить копии этих графических работ наследникам победителей», — подчеркнули в музее.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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