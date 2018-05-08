Ещё
Литературное караоке организуют в районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Литературное караоке организуют в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В отделе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля «Музей Серебряного века» 19 мая организуют Литературное караоке.
В мероприятии примут участие современные российские поэты: Юрий Угольников, Артем Буянов и Лев Круглый. Они прочтут свои стихотворения под известные мелодии.
На официальном сайте музея отметили, что организаторы запланировали две программы: «Краткость — сестра…» и «Литературное караоке». В рамках встречи гости смогут узнать факты из биографии Владимира Маяковского, Игоря Северянина и Даниила Хармса и услышать их стихотворения в исполнении Натальи Степановой — артистки Московской государственной академической филармонии.
Вечер начнется в 19:00 по адресу: проспект Мира, дом 30.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
День Победы отметят в районном Центре социального обслуживания Вечер камерного и оперного вокала состоится в музее Серебряного века Экскурсия «Чехов и театр» пройдет в доме-музее имени Антона Чехова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу24
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире1
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение