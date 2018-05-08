Литературное караоке организуют в районе 

В отделе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля «Музей Серебряного века» 19 мая организуют Литературное караоке.
В мероприятии примут участие современные российские поэты: Юрий Угольников, Артем Буянов и Лев Круглый. Они прочтут свои стихотворения под известные мелодии.
На официальном сайте музея отметили, что организаторы запланировали две программы: «Краткость — сестра…» и «Литературное караоке». В рамках встречи гости смогут узнать факты из биографии Владимира Маяковского, Игоря Северянина и Даниила Хармса и услышать их стихотворения в исполнении Натальи Степановой — артистки Московской государственной академической филармонии.
Вечер начнется в 19:00 по адресу: проспект Мира, дом 30.