Longines. 140 лет на российском рынке.

Знаменитый часовой бренд Longines, основанный в швейцарском городе Сент-Имье в 1832 году, с гордостью отмечает 140-летие присутствия на российском рынке. С момента основания Longines реализует свою продукцию по всему миру, а в архивных записях мануфактуры найдены сведения о том, что впервые часы были отправлены в Россию в 1878 году.