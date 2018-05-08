Longines. 140 лет на российском рынке. 

Знаменитый часовой бренд Longines, основанный в швейцарском городе Сент-Имье в 1832 году, с гордостью отмечает 140-летие присутствия на российском рынке. С момента основания Longines реализует свою продукцию по всему миру, а в архивных записях мануфактуры найдены сведения о том, что впервые часы были отправлены в Россию в 1878 году.
Истоки LonginesWatchCo.заставляют вернуться в 1832 год, когда Огюст Агасси присоединяется к часовому ателье в Сент-Имье, в швейцарских горах Юра. С самого начала производства часы из Сент-Имье экспортируются по всем континентам, а их высокие стандарты качества признаются во всем мире. Марка непрерывно совершенствует искусство часового мастерства, что служит отражением преданности марки традициям, элегантности и техническому совершенству. На протяжении многих десятилетий Longines выступает в качестве официального хронометриста чемпионатов мира и партнера международных спортивных федераций. Популярность Longines в России неуклонно растет, имя бренда всегда фигурирует в числе самых известных швейцарских часовых марок. В разные годы посланниками Элегантности Longines в России были Ингеборга Дапкунайте, Олег Меньшиков, Алина Кабаева, Мария Шарапова и Ольга Капранова. На выставке, поклонники часовых традиций смогут полюбоваться историческими моделями часов, предоставленными музеем Longines специально для этого события. Экспонаты выставки иллюстрируют богатую историю марки, подчеркивая ее связь с конным спортом. Спортивный хронограф (1953 г), знаменитый калибр которого размером 24 линии был разработан в 1939 году. Множество функций и большой удобный циферблат, позволял измерять результаты соревнований с точностью до секунды. Так же на выставке будут продемонстрированы карманные часы двух типов Lepine и Savonnette, серебряная модель (1896 г) и стальная модель (1912 г), они воплощают элегантность и эстетику, присущую бренду Longines. Помимо старинных экземпляров будет представлена и нова золотая модель 2017 года в рамках программы перевыпуска карманных часов посвященных конному спорту. Официальное открытие выставки в Перми пройдет 15 мая, в 18:30, в ТЦ Галерея, Сибирская 37.