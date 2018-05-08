Эдгард Запашный проведет Международный фестиваль цирковых искусств

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный вместе с актрисой Кристиной Асмус проведет первый Международный фестиваль цирковых искусств «На Фонтанке», приуроченному к 140-му сезону цирка. Завершит Санкт-Петербургский фестиваль парад, в котором примут участие четыре слонихи.

Начнется шествие в 12:00 от здания цирка на набережной Фонтанки, далее проследует по Невскому проспекту до Михайловской улицы, а затем через площадь Искусств и Инженерную улицу вернутся к цирку.

С 24 по 27 мая на фестивале выступят больше сотни артистов из 17 стран, среди них будут коллективы из России, Китая, КНДР, Украины, Германии, Португалии, Бельгии, Туркмении и других государств.