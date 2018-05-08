Фотовыставка «Война Отечественная. Победа народная!» открылась в центре Москвы

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Модульная выставочная экспозиция «Война Отечественная. Победа народная!» открылась во вторник на Никольской улице в рамках проекта «История России в архивных документах и фотографиях. Выставки на Никольской-2018».

"Прежде всего хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы. Эта выставка — штрихи к истории войны, напоминание о том, какой ценой далась нам Победа. Здесь представлены документы, фотографии из фондов наших партнеров, которых в этом году как никогда много", — сказал на церемонии открытия директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский

На выставке представлены уникальные документы, свидетельствующие о подвиге советского народа в годы Отечественной войны, который совершали каждую минуту повседневной жизни в тяжелейших условиях военного времени все советские люди, невзирая на возраст, национальность, профессию. Экспозиция выставки представлена пятью тематическими конструкциями, раскрывающими различные стороны жизни общества во время войны: «Всем миром, всем народом», «В труде как в бою», «Детство, опаленное войной», «В условиях военного времени» и «Вглядываясь в эти лица».

Одним из организаторов экспозиции выступил Государственный исторический музей (ГИМ). Как отметил директор музея Алексей Левыкин , ГИМ несколько лет реализует проект «Неизвестный солдат».

"В фонде нашего музея хранятся уникальные изображения, созданные фронтовыми художниками в годы Великой Отечественной войны, то, что они зарисовывали в окопах, на полях сражений. Как очень часто бывает, многие из солдат, которые изображены на рисунках, неизвестны. И наши специалисты, наши сотрудники выявляют имена и фамилии тех людей, которые изображены на этих уникальных портретах, и уже существуют хорошие результаты, были обнаружены семьи, была получена информация о них. И мы эту работу будем продолжать", — сказал он.

Партнерами выставки, организованной Российским историческом обществом и Историко-архивным институтом РГГУ при поддержке фонда «История Отчества», стали также Государственный центральный музей современной истории России, Государственная публичная историческая библиотека, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив экономики, Поисковое движение России. Выставка будет экспонироваться до 31 мая.