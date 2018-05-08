Градостоительная выставка в Косино-Ухтомском продлится до 15 мая

С 4 по 15 мая в управе района Косино-Ухтомский все желающие смогут ознакомиться с материалами градостроительной выставки. Они касаются проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Святоозерская, владение 3/1.

Кроме ознакомления с проектом можно получить консультацию специалистов, а также внести свои предложения в книгу учета. В пояснительной записке изложены все изменения, которые предусмотрены этим проектом.

Экспозиция работает в понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 18.00 часов, а в пятницу до 16.00.

17 мая в школе № 2036 пройдет собрание участников публичных слушаний. Присутствующие будут иметь возможность представить свои замечания или предложения по вышеобозначенному проекту.