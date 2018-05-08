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Градостоительная выставка в Косино-Ухтомском продлится до 15 мая
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Градостоительная выставка в Косино-Ухтомском продлится до 15 мая 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
С 4 по 15 мая в управе района Косино-Ухтомский все желающие смогут ознакомиться с материалами градостроительной выставки. Они касаются проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Святоозерская, владение 3/1.
Кроме ознакомления с проектом можно получить консультацию специалистов, а также внести свои предложения в книгу учета. В пояснительной записке изложены все изменения, которые предусмотрены этим проектом.
Экспозиция работает в понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 18.00 часов, а в пятницу до 16.00.
17 мая в школе № 2036 пройдет собрание участников публичных слушаний. Присутствующие будут иметь возможность представить свои замечания или предложения по вышеобозначенному проекту.
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