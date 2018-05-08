Эдгард Запашный станет ведущим Международного фестиваля цирковых искусств

С 24 по 27 мая на первом Международном фестивале цирковых искусств выступят больше сотни артистов из 17 стран, среди них будут коллективы из России, Китая, КНДР, Украины, Германии, Португалии, Бельгии, Туркмении и других государств.

Ведущими фестиваля «На Фонтанке», который пройдет в Санкт-Петербурге, станут директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и актриса Кристина Асмус . Завершит Санкт-Петербургский фестиваль парад, в котором примут участие четыре слонихи.

Начнется шествие в 12:00 от здания цирка на набережной Фонтанки, далее проследует по Невскому проспекту до Михайловской улицы, а затем через площадь Искусств и Инженерную улицу вернутся к цирку.