Ещё
Эдгард Запашный станет ведущим Международного фестиваля цирковых искусств
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эдгард Запашный станет ведущим Международного фестиваля цирковых искусств 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
С 24 по 27 мая на первом Международном фестивале цирковых искусств выступят больше сотни артистов из 17 стран, среди них будут коллективы из России, Китая, КНДР, Украины, Германии, Португалии, Бельгии, Туркмении и других государств.
Ведущими фестиваля «На Фонтанке», который пройдет в Санкт-Петербурге, станут директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и актриса Кристина Асмус. Завершит Санкт-Петербургский фестиваль парад, в котором примут участие четыре слонихи.
Начнется шествие в 12:00 от здания цирка на набережной Фонтанки, далее проследует по Невскому проспекту до Михайловской улицы, а затем через площадь Искусств и Инженерную улицу вернутся к цирку.
Управа района Гагаринский: последние новости
В музее Л.Н. Толстого пройдет отчетный концерт Центра вокального искусства Валентины Левко Ольга Дзусова посвятит свой концерт Николаю II Большой театр порадует любителей балета шестью премьерами в новом сезоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение7
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире4
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение