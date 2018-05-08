В. Мединский открыл Зал исторической правды в Музее Победы

И.о. министра культуры РФ Владимир Мединский открыл Зал исторической правды в Музее Победы. Об этом сообщает корреспондент агентства «Москва».

«История Великой Отечественной войны складывается из огромного количества элементов — документов, предметов, научных исследований, воспоминаний. Но именно музейная экспозиция является вершиной этого айсберга. Здесь, помимо музейных предметов и подлинных документов, есть тексты с цифрами войны, сведения о миллионах жертв, о потерях оккупированных стран, об участниках антигитлеровской коалиции. За каждым из этих экспонатов — жизни конкретных людей, разрушенных этой страшной войной», — сказал В. Мединский.

Он также подчеркнул важность работы сотрудников музеев по противодействию фальсификации истории. «Сегодня мы видим с вами, что в мире ведется кампания по пересмотру итогов Второй мировой войны. Кампания, которая ставит своей конечной целью не просто изменение акцентов, а изменение самой сущности итогов Второй мировой войны. Кампания, которая хочет поставить под вопрос кто был победителем в этой войне, а кто был стороной ее развязавшей. В этой связи работа музейных сотрудников, ученых по противодействию фальсификации истории, по сохранению истинной правды о войне носит важный фундаментальный характер», — сказал В. Мединский.

Ранее в пресс-службе Музея Победы сообщили, что Зал исторической правды — это новое выставочное пространство, где в концентрированном виде представлены все главные факты и документальные свидетельства о войне. Здесь приведена вся статистка Великой Отечественной войны — от финансовых потерь Советского Союза, уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей. Фотографии, кинохроника, предметы быта, оружие, газеты, плакаты, личные вещи и документы.