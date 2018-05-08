Как работают творческие люди: взгляд на креативный проект изнутри

Предыстория

Ни для кого не секрет, что любая хорошая компания начинается с сильного лидера. Генеральный директор Art of You Creative Project Евгения Пак только с виду хрупкая девушка, на деле — настоящий боец, отчаянный воин, человек, искренне болеющий за свое дело и команду.

В искусство и творчество Евгения пришла не сразу, собственно как и к созданию своего бизнеса: получив высшее образование в области финансов и арт-менеджмента, девушка прошла настоящую проверку боем в различных крупных компаниях. Наконец, в 2015 году на Патриарших прудах появилась уютная художественная студия, в которую Женя вложила так много энергии и сил.

За два года проект значительно разросся, а сфера его деятельности расширилась до таких масштабов, что многие до сих пор удивляются — как можно заниматься всем этим сразу и не сходить при этом с ума. Но, так или иначе, сегодня под маркой Art of You существуют одновременно и художественная студия, и студия дизайна. Кроме того, здесь по-прежнему проходят индивидуальные занятия живописью, рисунком и скетчингом.

Наш типичный день

Мы не приходим на работу к 8 утра, потому что не видим в этом смысла. Для того, чтобы генерировать яркие креативные идеи и продуктивно начать рабочий день, человек должен по-настоящему проснуться и хорошо позавтракать. Во многих компаниях руководство вообще не думает о самочувствии своих сотрудников, у нас же все иначе.

Нам хорошо известно, что творческим людям нужно определенное время на то, чтобы собраться (в том числе, с мыслями и силами), выбрать подходящий образ (ведь это важно!) и добраться до работы готовым к труду и обороне (и с позитивным настроем, конечно).

Утро

Утром команда собирается вместе за чашкой кофе или чая (кстати, у нас всегда есть сладости на любой вкус, потому что углеводы необходимы для подпитки мозговой и творческой активности). В начале рабочего дня происходит распределение задач и их обсуждение. Здесь, пожалуй, нужно пояснить: в креативном агентстве никогда не бывает одних и тех же активностей — это и хорошо, и пугающе.

Все всегда меняется, именно поэтому члены команды постоянно должны быть готовы к выполнению самых сумасшедших запросов — от создания акварельной иллюстрации для известного бутика и организации выставки молодого художника, до разработки дизайна уникальной эко-упаковки и логотипа частной школы вокала.

День

Если вам кажется, что вышеперечисленные задачи — это творчество в чистом виде, исключающее всякую рутину, то это далеко не так. Рутина присутствуют даже в самом креативном деле, поэтому мы стараемся как можно чаще переключаться.

У людей, работающих за компьютерами, рядом обычно лежит лист бумаги и краски: расписал концепцию очередного проекта, распределил задачи между художниками и дизайнерами — порисовал, решил все сложные вопросы с бухгалтерией, рассчитал смету, выставил счет клиенту — написал несколько иероглифов тушью. Такое чередование активностей помогает не выгорать.

В офисе постоянно трудятся не только арт-директор, дизайнеры и художники. Кто-то же должен искать потенциальных заказчиков, именно поэтому у нас есть совершенно потрясающий менеджер по продажам. Что интересно, даже человек занимающийся продажами, имеет образование, напрямую связанное с искусством. Каждый должен быть в теме, болеть за проект.

Вечер

К нам постоянно приходят гости. Художники, искусствоведы и галеристы — все эти люди привносят в проект жизнь. Знакомства, контакты и связи — это важная часть каждого бизнеса. Кто владеет информацией, тот правит миром — мы стараемся получать информацию ото всюду и никогда не жалеем о минутах и даже часах, проведенных за чаем и беседой с тем или иным гостем.

По вечерам в студии проходят персональные занятия по живописи, графике и рисунку. К нам приходят совершенно разные люди, представители всевозможных интересных (и не очень) профессий. Каждый из них хочет научиться рисовать по какой-то особенной причине. Ведущий художник-преподаватель проекта легко находит подход к любому.

Наверное, самое главное, что отличает креативный офис от не креативного — возможность проявить себя как личность, а не только как профессионал. Каждый сотрудник пришел в Art of You в тот момент, когда находился в поиске идеальной работы, работы мечты. Как известно, такая работа — это хобби, за которое ты еще и получаешь деньги.

В творческом коллективе каждый человек способен найти себе место, исходя из навыков и умений. Каждый делает хорошо то, что может, не от кого не требуют чего-то сверхъестественного. Тем не менее, приходится работать в условиях многозадачности, учиться самостоятельно планировать свой день. Здесь никто не стоит над тобой, каждый сам отвечает за себя.

Трудности

Основная проблема, с которой сталкивается руководство офиса, в котором трудятся креативные сотрудники, — это несоблюдение дедлайнов. У творческих людей в голове очень много информации, порой они попросту забывают о том, что нужно сдать определенную работу к нужному сроку.

Задача генерального директора и руководителей проектов — проследить за тем, чтобы все было сделано в срок. Если проморгали, начинается самое интересное — экстренная планерка, работа в режиме нон-стоп и прочее-прочее-прочее. В общем, никто этого не любит, но такое случается. Стресс неизбежен даже в самой творческой сфере деятельности.

Тем не менее, в нашем офисе не принято требовать от человека обязательного выполнения работы, если вдруг дело совсем не идет. Если один дизайнер или художник не справляется с задачей по причине того, что суть творческой задумки ему не близка, мы передаем задание другому человеку. Каждый специалист выполняет определенный вид работ лучше, чем остальные. К сожалению, не бывает такого, чтобы один человек все делал идеально.

Плюсы

И все же, все, что происходит, нам нравится. Работать бок о бок с творческими людьми — это бесконечно удивляться, открывать для себя что-то новое. Получать запросы на выполнение самых необычных и смелых задач — это, в первую очередь, удивляться самому себе, убеждаясь в том, насколько безграничен человеческий потенциал. Креативный офис — это компания и команда, в которой тебе не бывает скучно. Здесь работают самые смелые люди, не ставящие перед собой никаких рамок или преград.

Выходные

В нашем коллективе довольно жесткий принцип — в выходные мы не работаем. Бесконечная рабочая неделя с занятостью на выходных может привести к тому, что человек совершенно выгорит. Постоянная творческая работа требует хорошего отдыха. Но, как известно, из каждого правила есть исключения: иногда мы все же собираемся по выходным, но лишь для того, чтобы устроить акварельный мастер-класс в итальянском кафе для наших любимых клиентов или сводить их на выставку редких работ известных мастеров живописи. Такая работа — это, по сути, тот же отдых. Ведь искусству и творчеству есть место везде — это наш девиз.