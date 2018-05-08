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Выставка Дэвида Ярроу
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Выставка Дэвида Ярроу 

GEO 25 минут назад
Фото: GEO
Животные на снимках шотландца Дэвида Ярроу часто смотрят прямо в глаза зрителю, поэтому отвести взгляд невозможно. Фотограф не скрывает, что ради этих кадров использует разнообразные методы: изучает места миграций, привлекает животных с помощью запахов, пользуется режимом дистанционной съемки.
Работы Ярроу выставляются по всему миру. В России — впервые. Предисловие к его фотокниге написал принц Уильям: «Фотографии Дэвида способны заворожить нас и повлиять на отношение к потрясающим флоре и фауне планеты, на которой мы живем». Выставка пройдет в поддержку первого в России Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна».
Мультимедиа Арт Музей Москва, улица Остоженка, 16 C 18 мая по 24 июня
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