Выставка Дэвида Ярроу

Животные на снимках шотландца Дэвида Ярроу часто смотрят прямо в глаза зрителю, поэтому отвести взгляд невозможно. Фотограф не скрывает, что ради этих кадров использует разнообразные методы: изучает места миграций, привлекает животных с помощью запахов, пользуется режимом дистанционной съемки.

Работы Ярроу выставляются по всему миру. В России — впервые. Предисловие к его фотокниге написал принц Уильям : «Фотографии Дэвида способны заворожить нас и повлиять на отношение к потрясающим флоре и фауне планеты, на которой мы живем». Выставка пройдет в поддержку первого в России Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна».

Мультимедиа Арт Музей Москва, улица Остоженка, 16 C 18 мая по 24 июня