Квест в темноте «Скелеты. Булгаковская мистерия» пройдет в Зоологическом музее МГУ в «Ночь музеев»

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«В Ночь музеев 19 мая 2018 г. Зоологический музей МГУ запустит квест в темноте «Скелеты. Булгаковская мистерия» по мотивам произведения Михаила Булгакова «Роковые яйца». Участники попытаются преодолеть свои страхи, а заодно приобрести новые зоологические знания», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2018 г. исполняется 90 лет событиям, о которых рассказано в повести «Роковые яйца».

«Зоологический музей, называемый в то время институтом, стал местом действия этой фантастической повести. Именно здесь главный герой профессор Персиков, кабинет которого находился на втором этаже здания, изобрел свой фантастический красный луч. Участников квеста ждет не просто литературное путешествие во времени, а соучастие в научно-популярном эксперименте. Во время квеста гости Зоологического музея окажутся в роли помощников самого профессора Персикова. За 45 минут каждый из участников попробует отобрать для опытов головастиков, вооружившись бинокуляром и подсказками. Помощники профессора должны будут правильно приготовить раствор для препаратов, определить особенности скелета рептилий, узнать, кто такие зоофобасы», — добавили в пресс-службе.

Всероссийская акция «Ночь музеев-2018» пройдет 19 мая.