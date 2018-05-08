Ещё
Квест в темноте «Скелеты. Булгаковская мистерия» пройдет в Зоологическом музее МГУ в «Ночь музеев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Квест в темноте «Скелеты. Булгаковская мистерия» пройдет в Зоологическом музее МГУ в «Ночь музеев» 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«В Ночь музеев 19 мая 2018 г. Зоологический музей МГУ запустит квест в темноте «Скелеты. Булгаковская мистерия» по мотивам произведения Михаила Булгакова «Роковые яйца». Участники попытаются преодолеть свои страхи, а заодно приобрести новые зоологические знания», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в 2018 г. исполняется 90 лет событиям, о которых рассказано в повести «Роковые яйца».
«Зоологический музей, называемый в то время институтом, стал местом действия этой фантастической повести. Именно здесь главный герой профессор Персиков, кабинет которого находился на втором этаже здания, изобрел свой фантастический красный луч. Участников квеста ждет не просто литературное путешествие во времени, а соучастие в научно-популярном эксперименте. Во время квеста гости Зоологического музея окажутся в роли помощников самого профессора Персикова. За 45 минут каждый из участников попробует отобрать для опытов головастиков, вооружившись бинокуляром и подсказками. Помощники профессора должны будут правильно приготовить раствор для препаратов, определить особенности скелета рептилий, узнать, кто такие зоофобасы», — добавили в пресс-службе.
Всероссийская акция «Ночь музеев-2018» пройдет 19 мая.
Агентство «Москва»: последние новости
В.Мединский открыл Зал исторической правды в Музее Победы Повязать георгиевскую ленту на установленного в Музее Победы голубя мира можно будет 9 мая «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 5 мая из-за грозы и сильного ветра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение7
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире4
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение