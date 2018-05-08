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Выступление актёра Юрия Назарова пройдет в СЗАО
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Выступление актёра Юрия Назарова пройдет в СЗАО 

Управа района Куркино 18 минут назад
Фото: Управа района Куркино
12 мая в 18.00 в арт-галерее «Современные художники» организуют творческий вечер с участием знаменитого актёра Юрия Назарова.
— На творческом вечере Юрий Владимирович будет читать стихи, расскажет о своём творчестве и планах на будущее, ответит на вопросы поклонников, — поделился программой творческого вечера руководитель галереи Олег Леонтьев.
Особую любовь и признание зрителя Юрий Назаров получил благодаря кинокартинам Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» и «Зеркало». Жители СЗАО с нетерпением ждут возможности пообщаться с народным артистом.
Мероприятие будет проходить по адресу ул. Маршала Бирюзова, 32, ТЦ «Пятая авеню», 2-й этаж.
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