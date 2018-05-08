В преддверии Дня Победы кадеты специализированных полицейских классов посетили детскую художественную галерею 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, для учащихся специализированных полицейских классов МОУ СШ № 44 и лицея № 6 в стенах «Волгоградской областной детской художественной галереи» была организована экскурсия по выставочным залам, а также интерактивное занятие, на котором педагоги художественной галереи рассказали об агитационных плакатах в военные годы. Кадеты узнали, что советские плакаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в ярких и наглядных образах передавали весь ужас войны и поднимали боевой дух советских солдат. Начальник отдела выставочных работ, член Общественного совета при Управлении МВД России по городу Волгограду Лариса Смирнова рассказала кадетам о художниках, которые писали агитационные плакаты и подчеркнула, что многие из этих плакатов стали настолько известными и считаются настоящими шедеврами искусства плакатного дела. Затем ребятам предложено было при помощи акварели и карандашей нарисовать плакаты, посвященные празднованию Дня Победы. Учащиеся специализированных полицейских классов с особым интересом подошли к выполнению творческого задания и демонстрируя свои работы, обменивались впечатлениями. Творческие работы юных полицейских будут представлены на выставке в городском Управлении МВД. По мнению члена Общественного совета при Управлении МВД России по городу Волгограду Ларисы Петровны Смирновой, такие мероприятия знакомят подрастающее поколение со значением исторической даты 9 мая, воспитывают уважительное отношение к защитникам Отечества и приобщают кадетов к художественной культуре и искусству.